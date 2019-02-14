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Политика

Председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин вошел в экспертный совет по реализации Стратегии развития

22 февраля 2019 13:18  [1393] Политика

Фото: из личного архива

Председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин вошел в экспертный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Об этом сообщили в аппарате Думы 22 февраля 2019 года.

Председатель городской Думы подчеркнул, что Стратегия– это живой документ и ее формирование не закончилось с утверждением 21 декабря на заседании правительства.

"Стратегия была разработана при непосредственном участии нижегородцев. Это первый подобный опыт. В дальнейшем предложения жителей будут учитываться для актуализации и дополнительной настройки документа на реальность. Своей главной задачей при работе в экспертном совете я вижу не только подготовку практических рекомендация на основе своего профессионального опыта как промышленника и управленца, но и обеспечение обратной связи с нижегородцами", – заявил Дмитрий Барыкин.

Председатель Думы отметил, что перед экспертным советом поставлена задача – наполнить идеи и проекты, сформулированные в Стратегии, конкретным содержанием и планом мероприятий.

Напомним, Дмитрий Барыкин принял участие в подготовке предложений для Стратегии по направлению "Экономика".

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