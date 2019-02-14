"Мнения жителей, собранные на общественных обсуждениях, должны быть учтены проектировщиком гидроузла", - Денис Егоров Общество

Общественные слушания по гидроузлу Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

"Мнения жителей, собранные на общественных обсуждениях, должны быть учтены проектировщиком гидроузла", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, который принял участие в общественных обсуждениях предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду строительства низконапорного гидроузла.

В этих слушаниях также принимал участие министр транспорта региона Вадим Власов. Гидроузел включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ. Средства на проведение этих работ в размере более 43 млрд рублей выделит федеральный бюджет.

Заместитель руководителя ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" Константин Бобров рассказал собравшимся на слушаниях жителям района, что полноценное восстановление судоходства на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом необходимо для работы международного транспортного коридора "Север-Юг", куда входит река Волга.

По мнению специалистов ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", для восстановления судоходства на обмелевшем участке низконапорный гидроузел - это альтернатива подъему Чебоксарского водохранилища до 68 отметки. При этом водохранилище предполагается сделать сезонным – набирать воду только в период навигации.

Денис Егоров сообщил, что министерство экологии имеет ряд замечаний к предварительным материалам ОВОС. Минэкологии настаивает на полной проработке вопросов защиты и компенсаций окружающей среде от проектируемого гидроузла и создаваемого им водохранилища.

"Задача регионального правительства состоит в том, чтобы защищать интересы жителей Нижегородской области. Эту позицию неоднократно, в том числе на федеральном уровне озвучивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Собранные на общественных обсуждениях замечания от жителей и от представителей общественных объединений будут включены в формирующийся сейчас минэкологии реестр замечаний. Мы считаем, что они должны быть учтены проектировщиком при доработке проекта, даны ответы на все вопросы и окончательный вариант ОВОС должен быть в обязательном порядке вынесен на обсуждение общественности", - сказал Денис Егоров.

Напомним, что 6 февраля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков провели в Москве совещание по вопросам предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге.

По итогам совещания Глеб Никитин и Юрий Цветков поручили заказчику, проектировщику и представителям областного правительства принять активное участие в общественных обсуждениях проекта будущего строительства и детально разъяснить жителям комплекс мер, предпринимаемых для сокращения влияния водохранилища на гидрологическую ситуацию в районах.

Очередные слушания состоятся 25 февраля 2019 года в 16:00 в Нижнем Новгороде в администрации Сормовского района (бульвар Юбилейный, 12).