Ветпрепараты без лицензии продавали в двух нижегородских городах Общество

Фото: Александр Воложанин

В двух городах Нижегородской области торговали ветпрепаратами без лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Установлено, что лекарства для животных продавались в точках индивидуальных предпринимательниц из Лукоянова и Первомайска.

Информацию о фактах розничной торговли ведомству предоставило ООО «Оператор-ЦРПТ».

В Россельхознадзоре напомнили, что розничная торговля допускается только препаратами, зарегистрированными в России или изготовленными аптечными и ветеринарными аптечными организациями, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Ранее сообщалось, что в 2025 году региональное управление заблокировало 232 сайта, через которые незаконно продавались ветеринарные препараты.