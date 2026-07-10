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Движение возле «Фантастики» в Нижнем Новгороде сделают односторонним

10 июля 2026 17:27 Общество
Движение возле «Фантастики» в Нижнем Новгороде сделают односторонним

Фото: ЦОДД

Одностороннее движение введут около ТРЦ «Фантастика» на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Также там ограничат парковку, предупредили в городском дептрансе.

Ограничения начнут действовать с 30 июля. Это нужно для беспрепятственного проезда транспортных средств.

Машины, оставленные в зоне действия запрета, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Ранее мы рассказывали, что движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок.

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Теги:
Парковка Торговый центр Транспортные ограничения
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