Движение возле «Фантастики» в Нижнем Новгороде сделают односторонним

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Одностороннее движение введут около ТРЦ «Фантастика» на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Также там ограничат парковку, предупредили в городском дептрансе.
Ограничения начнут действовать с 30 июля. Это нужно для беспрепятственного проезда транспортных средств.
Машины, оставленные в зоне действия запрета, будут перемещаться на охраняемую стоянку.
Ранее мы рассказывали, что движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок.
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