Движение возле «Фантастики» в Нижнем Новгороде сделают односторонним Общество

Фото: ЦОДД

Одностороннее движение введут около ТРЦ «Фантастика» на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Также там ограничат парковку, предупредили в городском дептрансе.

Ограничения начнут действовать с 30 июля. Это нужно для беспрепятственного проезда транспортных средств.

Машины, оставленные в зоне действия запрета, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Ранее мы рассказывали, что движение на проспекте Ленина частично ограничили на неопределенный срок.