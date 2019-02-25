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Общество

Семь домов снесут в Балахне Нижегородской области

26 февраля 2019 14:01  [125] Общество

Семь домов снесут в Балахне Нижегородской области в рамках муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "город Балахна" на 2016-2020 годы". Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, 26 февраля департамент жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Балахнинского района объявил электронный аукцион на снос деревянных домов по адресам: ул. 1 Мая, д. 4; ул. Бумажников, д. 22; пр. Дзержинского, д. 1А; ул. Правдинская, д. 15; ул. Тимирязева, д. 2/8; ул. Синякова, д. 6; ул. Цветной бульвар, д.3.

Помимо основных работ подрядчик обязуется произвести планировку площади и вывезти строительный мусор на полигон.

Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн рублей. Источник финансирования – городской бюджет Балахны.

Проведение аукциона назначено на 18 марта. Срок выполнения работы – до 30 июня 2019 года.

Напомним, новое здание школы №120 вместо устаревшего решили построить в Нижнем Новгороде.

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