Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Политика

Андрей Моисеенко будет исполнять обязанности директора городского департамента предпринимательства и туризма. Такое решение принял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По информации департамента кадровой политики, ранее Андрей Моисеенко был заместителем директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок.

Напомним, в мае прошлого года Андрей Моисеенко стал советником Владимира Панова.

СПРАВКА:

Андрей Валентинович Моисеенко родился 6 августа 1971 года в Горьком. Окончил ГГУ имени Лобачевского. Работал на руководящих должностях в инвестиционных и страховых компаниях.