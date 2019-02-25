Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода

Андрей Моисеенко будет исполнять обязанности директора городского департамента предпринимательства и туризма. Такое решение принял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
По информации департамента кадровой политики, ранее Андрей Моисеенко был заместителем директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок.
Напомним, в мае прошлого года Андрей Моисеенко стал советником Владимира Панова.
СПРАВКА:
Андрей Валентинович Моисеенко родился 6 августа 1971 года в Горьком. Окончил ГГУ имени Лобачевского. Работал на руководящих должностях в инвестиционных и страховых компаниях.
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