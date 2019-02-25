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Политика

Депутаты от "Единой России" будут закреплены за объектами благоустройства

26 февраля 2019 15:29  [80] Политика

Депутаты от "Единой России" будут закреплены за объектами благоустройства в рамках программы комфортной городской среды. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на секретаря отделения, депутата государственной Думы РФ Дениса Москвина.

Как подчеркнул Денис Москвин, это будет сделано в целях контроля за сроками и качеством работ по благоустройству. К контролю будут привлечены как рядовые жители, так и гражданские активисты и общественные организации.

"Жители участвуют в голосовании, выбирают дворы и общественные пространства, что самое важное - проявляют свою гражданскую активность и неравнодушие. Благоустройство объектов уже немыслимо без участия людей, их видения, оригинальных идей, инициатив", - пояснил он.

Денис Москвин также заявил о намерении привлечь к этой работе структуры, основными направлениями работы которых непосредственно является проблематика и развитие местного самоуправления.

"Они могли бы активно проявить себя и в контроле за реализацией программы, и в деле привлечения людей к обсуждению проектов благоустройства. Например, тот же Совет муниципальных образований Нижегородской области мог бы сыграть в этом процессе большую роль", - сказал секретарь НРО партии.

"Считаю, что такие организации должны быть более активны в вопросах, которые касаются благоустройства территорий. Возможно, для такой работы им недостает большей динамики в деятельности. Если так, то, наверное, нужно менять подходы, быть более инициативными. На мой взгляд, у нас есть целый ряд руководителей на местах, которые могли бы организовать эту работу на должном уровне. Это и мэр Арзамаса Александр Щелоков, и глава МСУ городского округа г. Первомайск Елена Лебеднова, и другие руководители", - добавил он.

Секретарь НРО "Единой России" подчеркнул, что за 2017 и 2018 годы в Нижегородской области благоустроено более тысячи дворов и около 100 общественных пространств. В нынешнем году планируется благоустроить около 800 объектов.

"При этом если в прошлом году на формирование комфортной городской среды из федерального бюджета область получила 646 млн, то в этом году решением фракции "Единая Россия" нашему региону выделено 1 млрд 200 млн. Это колоссальная сумма", - отметил Денис Москвин.

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