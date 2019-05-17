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Культура и отдых

Татарская аллея появится в Нижнем Новгороде

16 мая 2019 15:21  [1408] Культура и отдых

Фото: Яндекс.Карты

Татарская аллея появится в Нижнем Новгороде. Высадка саженцев шаровидной ивы будет организована 17 мая 2019 года на площадке по ул. Октябрьской революции (около домов №25 и №27) в Канавинском районе. Начало в 17:00.

В дальнейшем территорию аллеи планируется благоустроить.

В администрации отметили, что совет по межнациональным отношениям осуществляет свою деятельность на территории Канавинского района с 2013 года. Его основные задачи - укрепление связей между представителями различных культур, решение вопросов межнациональных отношений, реализация программ и проектов примирения, согласия, толерантности и социально – экономического развития Канавинского района.

Напомним, аллея Славы почетных граждан открылась на территории напротив районной администрации в Канавинском районе в августе 2018 года.

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