Фотовыставка с видами Горького открылась в "Заповедных кварталах"

Фото: НТА-Приволжье

В "Заповедных кварталах" открылась выставка работ известного нижегородского фотожурналиста Николая Мошкова под названием "Город Горький на фотографиях в 1970–80 годы" (0+). Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Экспозиция включает редкие снимки Нижнего Новгорода (в то время — Горького), сделанные в период с 1970-х по 1980-е годы. На фотографиях запечатлены исчезнувшие здания дореволюционной архитектуры, городские улицы, события и повседневная жизнь, уже ставшие частью истории.

"В этих кадрах — взгляд молодого фотокорреспондента из редакции газеты "Ленинская смена". Сегодня, спустя десятилетия, я вижу, как сквозь неопытность тогдашнего себя проступает свежесть восприятия: улицы, переулки, лица людей, одежда той эпохи, культовые здания — многое из этого осталось лишь на этих снимках", — рассказал Николай Мошков на открытии.

Фотограф также поделился воспоминаниями о создании каждого снимка, рассказал о своей профессиональной истории, об особенностях хранения архивных материалов и выразил обеспокоенность тем, как современные технологии, включая искусственный интеллект, могут повлиять на сохранность подлинных визуальных свидетельств прошлого.

Открытие выставки совпало с днем рождения автора — 27 декабря Николаю Мошкову исполнилось 83 года. Инициатором выставки выступила команда "Том Сойер фест Нижний Новгород", занимающаяся восстановлением исторической среды. Посетить экспозицию можно бесплатно до завершения новогодних праздников в культурном пространстве на улице Короленко, 18.

