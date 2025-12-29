Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 декабря 2025 18:50Фотовыставка с видами Горького открылась в "Заповедных кварталах"
29 декабря 2025 14:39В Навашине открылась оборудованная по модельному стандарту библиотека "Дом Кирсановых"
29 декабря 2025 12:04Экспертиза одобрила проект строительства Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде
29 декабря 2025 11:56В Нижнем Новгороде прошла зрительская премьера сериала "Ландыши. Вторая весна"
26 декабря 2025 15:12Нижний Новгород появится в новом эпизоде "Смешариков"
26 декабря 2025 09:13Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году
25 декабря 2025 19:40"Рождественский поезд" запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом в январе
25 декабря 2025 16:56Нижегородская область с 27 декабря по 11 января присоединится к акции "Веди родителей в музей"
25 декабря 2025 13:42Книгу о легендарном генерале КГБ Юрии Данилове представили в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 12:16Мастер ГИТИСа Мусаханянц стал замдиректора Нижегородского театра оперы
Культура и отдых

Фотовыставка с видами Горького открылась в "Заповедных кварталах"

29 декабря 2025 18:50 Культура и отдых
Фотовыставка с видами Горького открылась в Заповедных кварталах

Фото: НТА-Приволжье

В "Заповедных кварталах" открылась выставка работ известного нижегородского фотожурналиста Николая Мошкова под названием "Город Горький на фотографиях в 1970–80 годы" (0+). Об этом сообщает НТА-Приволжье

Экспозиция включает редкие снимки Нижнего Новгорода (в то время — Горького), сделанные в период с 1970-х по 1980-е годы. На фотографиях запечатлены исчезнувшие здания дореволюционной архитектуры, городские улицы, события и повседневная жизнь, уже ставшие частью истории.

"В этих кадрах — взгляд молодого фотокорреспондента из редакции газеты "Ленинская смена". Сегодня, спустя десятилетия, я вижу, как сквозь неопытность тогдашнего себя проступает свежесть восприятия: улицы, переулки, лица людей, одежда той эпохи, культовые здания — многое из этого осталось лишь на этих снимках", — рассказал Николай Мошков на открытии.

Фотограф также поделился воспоминаниями о создании каждого снимка, рассказал о своей профессиональной истории, об особенностях хранения архивных материалов и выразил обеспокоенность тем, как современные технологии, включая искусственный интеллект, могут повлиять на сохранность подлинных визуальных свидетельств прошлого.

Открытие выставки совпало с днем рождения автора — 27 декабря Николаю Мошкову исполнилось 83 года. Инициатором выставки выступила команда "Том Сойер фест Нижний Новгород", занимающаяся восстановлением исторической среды. Посетить экспозицию можно бесплатно до завершения новогодних праздников в культурном пространстве на улице Короленко, 18.

Ранее сообщалось, что хирург из Семенова Сергей Заморин собрал коллекцию раритетных советских фотоаппаратов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка История Фотографии
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 11:39Опубликован снимок зимнего Нижнего Новгорода из космоса
20 ноября 2025 18:06Открылась первая в России фотовыставка о четвероногих защитниках Отечества
08 сентября 2025 08:13Фотограф запечатлел "кровавую" Луну над Нижним Новгородом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных