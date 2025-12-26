Нижний Новгород появится в новом эпизоде "Смешариков" Культура и отдых

Фото: минтуризма Нижегородской области

В конце декабря зрители увидят специальный выпуск популярного мультсериала "Смешарики" (0+), в котором герои отправятся в увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в региональном минтуризма.

Главными проводниками Смешариков по знаковым местам Нижегородской области станут ее официальные символы — олененок НиНо и дятел Гор. Вместе с Барашем и Нюшей они покажут зрителям кремль, Чкаловскую лестницу, пакгаузы, памятник Минину и Пожарскому и другие достопримечательности. Герои также прокатятся на фуникулере и побывают на яркой Нижегородской ярмарке.

Эпизод выйдет 27 декабря 2025 года на платформе VK Видео, а также в соцсетях ГК "Рики и официальных талисманов региона. В новогодние каникулы мультфильм покажут на региональных телеканалах "ННТВ" и "Волга".

По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, выпуск стал частью масштабной работы по продвижению семейного туризма. Отмечается, что талисманы региона были обновлены к 800-летию города, получили современный образ, собственный сайт и туристический маршрут "Путь познания".

Добавим, что семейный туристический маршрут (0+) "Путь познания" по Нижнему Новгороду был запущен в октябре 2025 года.