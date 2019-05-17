Школа юных защитников Отечества была организована в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ТРК "НЕБО"

Школа юных защитников Отечества была организована в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали организаторы - торгово-развлекательный комплекс "НЕБО".

В честь праздника Великой Победы, 10 мая в атриуме ТРК "НЕБО" юные нижегородцы узнали больше об истории и смогли почувствовать себя в роли защитников Отечества.

Дети примерили на себя форму военного, научились надевать противогазы, а также оказывать первую медицинскую помощь при участии кадетов и майора-запаса Сергея Рычагова.

После мероприятия каждый участник получил именной диплом об окончании "Школы юных защитников", а также армейский сухой паек.

"В ТРК "НЕБО" прошло замечательное мероприятие, посвященное памяти Великому Дню Победы! В настоящее время молодое поколение очень далеко от истории военных лет. Мы, в свою очередь, познакомили ребят с профессией военного, рассказали о том, как важно быть патриотом страны и защищать свою Родину. Задания вызвали интерес у всех ребят, особенно им понравилось оказывать друг другу первую помощь. Сухие пайки, подаренные ТРК "НЕБО", вызвали бурю эмоций и впечатлений", - рассказал Сергей Рычагов.

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"Школа профессий" направлена на развитие и обучение. Благодаря познавательным урокам дети приобретают полезные навыки и знакомятся с интересными профессиями.