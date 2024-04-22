Более 3000 батареек собрали нижегородцы в рамках проекта "Экологический этикет" Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки "Единой России" подвели итоги экологической акции по сбору батареек и пластиковых крышек на утилизацию.



Напомним, в рамках проекта "Экологический этикет", приуроченного ко Дню экологических знаний, и партийного проекта "Чистая страна" в Штабе была организована специальная зона по сбору крышек и батареек.

Всего нижегородцы принесли в Штаб более 3 тысяч батареек.

"Одними из активных участников акции стали сотрудники и дети детского сада "Парус" из поселка Память Парижской Коммуны. Вместе с жителями они собрали девять пятилитровых пластиковых бутылок с батарейками и большую коробку с пластиковыми крышками на утилизацию", - рассказали активист "Молодой Гвардии Единой России" Вадим Шамаев и активист "Волонтерской Роты" Кирилл Першаков.

По словам заслуженного эколога РФ Клары Романовой, одна выброшенная батарейка может отравить 2 кв. метра земли, если в них есть свинец. А литиевые батарейки могут стать причиной пожара. Таким образом, если батарейки из мусорного бака попадают на мусорный полигон, там они горят, выделяют в окружающую среду ядовитые вещества, которые в конечном итоге попадают в грунтовые воды, реки и воздух.

Как отметили в Штабе, акция по сбору батареек не заканчивается. Нижегородцы могут также приносить использованные батарейки и пластиковые крышки.

"Мы обязательно передадим все собранные батарейки и пластиковые крышки в организацию, которая имеет лицензию на их переработку", - отметил заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Виктор Лунин.

Напомним, в народную программу партии поступило много инициатив от жителей по теме экологической безопасности и охране окружающей среды. В решении существующих экологических проблем помогает как раз партийный проект "Чистая страна", который объединяет усилия "Единой России", органов власти, профессиональных экологов, общественников, эко-активистов и волонтеров.