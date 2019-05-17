Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки в закон о местном самоуправлении Политика

Фото: С сайта Госдумы РФ

Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении поправки в статью 40 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Напомним, 3 апреля изменения в закон внес вице-спикер СФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам Государственной думы и членам СФ: предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата.

"Для депутатов органов местного самоуправления такая мера не существовала. Сегодня в случае предоставления недостоверных или неполных сведений в декларации полномочия муниципальных депутатов могут быть только прекращены. В результате по итогам проверки деклараций известны случаи массового сложения полномочий муниципальных депутатов, что попросту парализует работу органов местного самоуправления", – пояснил Андрей Турчак.

Секретарь генерального совета партии отметил, что "Единая Россия" провела встречи с муниципальными и сельскими депутатами во всех регионах.

"Депутаты Госдумы и Законодательных собраний от партии на этих встречах рассказали о наших поправках и получили положительный отклик. Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и квалифицированные кадры, что сможет качественно улучшать жизнь людей на местах. Нужно понимать, что сельские и муниципальные депутаты – это те, кто приносят пользу своим ежедневным трудом при довольно высокой общественной нагрузке. Это самые близкие к людям представители власти. Мы рассчитываем, что принятие законопроекта позволит привлечь больше кандидатов в муниципальную власть", – уверен Андрей Турчак.

Отмечается, что в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства, сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата. Порядок применения альтернативных мер ответственности будет устанавливаться законом субъекта РФ и регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования.

"Обсуждаемый законопроект в первую очередь направлен на укрепление муниципальной власти, сохранение лучших кадров, создание условий для стабильной работы сельских и муниципальных депутатов, ведь именно они находятся ближе всего к людям. Многие вопросы, которые решает законопроект, неоднократно поднимались муниципалитетами на заседаниях Всероссийского совета местного самоуправления, членом президиума центрального совета которого я являюсь. Значимость этих поправок, их практическая польза подчеркивается и тем, что депутаты Государственной думы высказались в их поддержку единогласно. Мы все заинтересованы в эффективно работающих представительных органах на местах и, конечно же, будем продолжать работу в этом направлении", – заявил депутат Госдумы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин.

На рассмотрении Госдумы также находится еще один законопроект, внесенный Андреем Турчаком, который касается упрощения порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.

Законопроект устраняет необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок (земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду). Сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.