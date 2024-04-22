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Политика

Евгений Люлин проведет прием граждан в Заксобрании 11 июня

02 мая 2024 13:37  [101] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проведет прием граждан 11 июня.

Прием пройдет с 14:00 в здании нижегородского Заксобрания по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корп. 2.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо до 16 мая 2024 года представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Заксобрания (кабинет 108) с 09:00 до 18:00 (в пятницу – с 09:00 до 17:00), обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48, обращение и необходимые для его рассмотрения документы (при наличии) либо направить по вышеуказанному адресу, либо по e-mail: priem-zsno@int.zsno.ru, либо подать обращение, заполнив анкету в разделе "Меню/Для граждан/Онлайн-приемная" на официальном сайте Законодательного Собрания в сети "Интернет": https://www.zsno.ru/reception.

Контактные телефоны: (831) 439-06-69, (831) 419-20-10 (отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного Собрания).

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Прием граждан
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