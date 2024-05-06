Правительство России в полном составе ушло в отставку Политика

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После инаугурации Владимира Путина на посту президента России, которая состоялась 7 мая, правительство страны ушло в отставку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Распоряжение о сложении полномочий правительства подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В соответствии с Конституцией России, кабмин слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства. При этом все министры продолжат работать в статусе "и.о." до формирования нового состава правительства.

Как сообщили в администрации президента, глава государства уже подписал Указ "О сложении полномочий Правительством РФ".

Новый премьер-министр будет назначен президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. Он предоставит главе государства своё видение структуры исполнительной власти, а также предложит кандидатуры министров и вице-премьеров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что кандидатуры министров будут внесены на рассмотрение в течение недели - до 15 мая.