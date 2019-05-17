"По собраниям музеев Нижнего Новгорода можно изучать историю и культуру нашего города", - Владимир Панов Общество

Владимир Панов Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Международным Днем музеев.

"Музеи культурные сокровищницы, хранящие уникальные экспонаты и документы, рассказывающие нам о людях и событиях прошлых лет. Историю и культуру нашего древнего города можно изучать по собраниям музеев, государственных и частных", - сказал Владимир Панов.

"Все, кто впервые приезжает в Нижний Новгород, прежде всего, знакомятся с Нижегородским Кремлем (историко-культурным музеем-заповедником), с Нижегородским государственным художественным музеем, имеющим внушительную коллекцию произведений искусства", - пояснил глава города.

"Бережно сохраняется память о великих земляках в музеях А.М. Горького, Н.А. Добролюбова, М.А. Балакирева. В музее-квартире А.Д. Сахарова увековечена память о великом правозащитнике. Неизменно огромный интерес посетителей вызывают экспозиции "Русского музея фотографии", "Технического музея", "Музея истории ОАО "ГАЗ", - добавил он.

"Забота о коллекциях многочисленных музеев города лежит на плечах специалистов, от профессионализма и ответственности которых зависит состояние фондов, их сохранность и доступность, как для обычных посетителей, так и для ученых-исследователей", - отметил Владимир Панов.

"Нужно сказать слова благодарности и признательности всем, чья добросовестность, энтузиазм и преданность своему делу позволяют сохранить наше богатейшее культурно-историческое наследие!", - подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

"Благодаря внедрению в музейное дело новых цифровых технологий, проведению познавательных квестов, реализации таких проектов как "Ночь музеев", нижегородские музеи сегодня не теряют актуальности, активно привлекают внимание молодежной аудитории", - считает мэр города.

"Особое значение наши музеи приобретают накануне 800-летия Нижнего Новгорода. Хочу искренне пожелать всем специалистам-музейщикам успехов – новых экспозиций и мероприятий, помогающих нижегородцам и гостям города глубже узнать его историю!", - завершил свое поздравление глава Нижнего Новгорода.