Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов в качестве запасного аэродрома Общество

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде за минувшие сутки обслужил 26 рейсов, перенаправленных из Москвы. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, 14 из этих рейсов были международными, один из которых прибыл на широкофюзеляжном авиалайнере.

После посадки пассажирам временно пришлось оставаться на борту. Экипажи приняли решение не высаживать людей сразу, пока самолеты проходили дозаправку и ждали разрешения на вылет в столицу. Позже было принято решение о высадке, в том числе из-за завершения рабочего времени пилотов и членов экипажа.

Для организации работы с прибывшими пассажирами в аэропорту был создан оперативный штаб. В него вошли руководители ключевых служб, представители авиаперевозчиков и топливозаправочных компаний. К работе также привлекли дополнительный персонал.

Ранее нижегородцев возмутила длительная доставка пассажиров от самолетов к терминалу. Как пояснили в аэропорту, причиной стали сложные погодные условия. Чтобы обеспечить комфорт прибывшим, в терминале установили дополнительные кресла и кулеры с питьевой водой.

По итогам координации 400 человек отправились в Москву организованными автобусными рейсами. Около сотни пассажиров решили добираться до столицы самостоятельно. Некоторых временно разместили в гостиницах. Еще около 40 человек остались в терминале в ожидании вылета, им предоставили горячее питание.

Параллельно аэропорт продолжал обслуживать рейсы, выполняемые по регулярному расписанию, потому выдача багажа некоторых прибывших на запасной рейсов потребовала чуть больше обычного времени, пояснили в воздушной гавани.

После того как ограничения в московских аэропортах были сняты, все самолеты, временно принятые в Нижнем Новгороде, вылетели в столицу.