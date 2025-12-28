Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Три борта задерживают вылет в нижегородском аэропорту из-за угрозы беспилотников

28 декабря 2025 14:15 Общество
Три борта задерживают вылет в нижегородском аэропорту из-за угрозы беспилотников

Из-за временных ограничений на авиасообщение в московском авиаузле и ряде других регионов, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание на 27 декабря. Возможны изменения времени отправления отдельных рейсов, передаёт 360.ru.

Согласно информации, в период действия ограничений 39 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, более половины из них уже прибыли в Москву. Оставшиеся рейсы продолжают оставаться на запасных аэродромах, ожидая, пока экипажи смогут отдохнуть в соответствии с правилами безопасности полетов, которые ограничивают рабочее время пилотов.

На время ожидания пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании. Все оставшиеся рейсы из запасных аэродромов в Москву должны быть выполнены до 14:00 по московскому времени. "Аэрофлот" планирует полностью восстановить регулярное расписание рейсов к вечеру 28 декабря.

Напомним, часть пассажиров, чьи рейсы приземлились в Нижнем Новгороде как запасные, доставляли в Москву на автобусах.

В настоящее время в аэропорту им. Чкалова задержан вылет четырёх самолётов. Среди них - один рейс "Аэрофлота" SU 295 "Нячанг — Москва", его вылет перенесён на 20:06. Кроме того, рейс авиакомпании "ЮТэйр" UT 296 "Сургут — Москва" готовится к вылету во "Внуково" в 14:20.

Задержан и один нижегородский рейс в Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia 5N 1510 - он перенесён, предварительно, на 19:00.

Теги:
Авиасообщение Аэропорт беспилотники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных