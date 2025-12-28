Все принятые аэропортом Нижнего Новгорода рейсы отправлены в пункты назначения Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Все самолёты, которые аэропорт им. Чкалова принял в качестве запасных, успешно вылетели в пункты назначения. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

После отмены ограничений все воздушные суда, прибывшие в Нижний Новгород за последние сутки, продолжили путь в аэропорты Москвы. Всего было обслужено 26 рейсов.

По решению авиакомпаний, пассажиры трёх рейсов были отправлены в столицу на автобусах.

Напомним, вечером 27 декабря из-за временного закрытия аэропорта "Шереметьево" ряд самолётов был направлен на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару и Екатеринбург. Транспортная прокуратура следила за тем, чтобы права пассажиров были соблюдены.