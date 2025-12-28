Все принятые аэропортом Нижнего Новгорода рейсы отправлены в пункты назначения

Фото:
Все самолёты, которые аэропорт им. Чкалова принял в качестве запасных, успешно вылетели в пункты назначения. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
После отмены ограничений все воздушные суда, прибывшие в Нижний Новгород за последние сутки, продолжили путь в аэропорты Москвы. Всего было обслужено 26 рейсов.
По решению авиакомпаний, пассажиры трёх рейсов были отправлены в столицу на автобусах.
Напомним, вечером 27 декабря из-за временного закрытия аэропорта "Шереметьево" ряд самолётов был направлен на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару и Екатеринбург. Транспортная прокуратура следила за тем, чтобы права пассажиров были соблюдены.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+