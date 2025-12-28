Транспортная прокуратура следит за задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото:
В аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Уфы 27 и 28 декабря возникли задержки рейсов из-за ограничений в использовании воздушного пространства.
Приволжская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров были соблюдены. В аэропортах организованы специальные пункты для приёма обращений от пассажиров, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.
В случае задержки рейса, пассажиры имеют право на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Это включает в себя предоставление бесплатного питания, напитков, размещение в гостинице, а также компенсацию за причинённые неудобства.
Сотрудники транспортных прокуратур проводят проверки и принимают меры для защиты прав пассажиров.
Напомним, часть пассажиров, чьи рейсы приземлились в Нижнем Новгороде как на запасном аэродроме, доставляли в Москву на автобусах.
Кроме того, задержан один нижегородский рейс в Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia 5N 1510 - он перенесён, предварительно, на 17:45. Рейс авиакомпании "ЮТэйр" UT 296 "Сургут — Москва" уже готовится к вылету во "Внуково". Отложенный рейс "Аэрофлота" SU 295 "Нячанг — Москва" уже вылетел в столицу.
