Нижегородцы тратят в среднем 1750 рублей на карнавальные костюмы детям Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В Нижегородской области за последний год на 10 % увеличилась средняя стоимость детских новогодних костюмов для утренников. Об этом сообщил портал "Живём в Нижнем" со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

По информации центра, средний чек на приобретение новогоднего костюма в декабре 2025 года достиг 1753 рублей. При этом количество покупок выросло на 8 % по сравнению с предыдущим годом. Аналитики подчёркивают, что стоимость костюмов варьируется в зависимости от платформы продаж и их качества.

Цены на детские новогодние костюмы колеблются в широком диапазоне: от бюджетных моделей стоимостью около 800 рублей до более дорогих вариантов, цена которых превышает 5000 рублей.

Пик спроса на такие товары приходится на декабрь, однако значительная часть костюмов была продана в октябре и ноябре во время сезонных распродаж.

Среди популярных вариантов детских новогодних костюмов в этом году лидируют образы Человека-паука, Леди Баг, Гарри Поттера, Деда Мороза и Снегурочки, а также традиционного Зайчика. Кроме того, родители стали чаще выбирать для своих детей русские национальные костюмы, такие как косоворотки, сарафаны и кокошники.