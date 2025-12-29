Фото:
Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря. По данным портала my-calend.ru, геомагнитная активность достигнет уровня в 5 баллов.
В этот день возможны ухудшения самочувствия: головные боли, перепады настроения, упадок сил и даже депрессия. Медики рекомендуют избегать стрессов и эмоционального перенапряжения, особенно людям с хроническими заболеваниями.
Наиболее чувствительными к магнитным бурям считаются люди с проблемами сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, а также пожилые, беременные женщины и маленькие дети. Особую осторожность следует проявить тем, кто страдает от гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, около 70% случаев гипертонических кризов, инфарктов и инсультов происходят именно в период магнитных бурь.
Магнитные колебания сохранятся и в последующие дни — 1, 2 и 3 января ожидается умеренная геомагнитная активность на уровне 3 баллов.
