Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 10:16Двухдневная рабочая неделя началась для нижегородцев
29 декабря 2025 09:32Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде
29 декабря 2025 09:17Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря
29 декабря 2025 09:00Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники
29 декабря 2025 08:40Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов в качестве запасного аэродрома
28 декабря 2025 17:47Здание кинотеатра "Россия" в Кулебаках хотят превратить в молодёжный центр
28 декабря 2025 16:04Все принятые аэропортом Нижнего Новгорода рейсы отправлены в пункты назначения
28 декабря 2025 15:40Александр Щёлоков подвёл итоги года по диспансеризации в Арзамасе
28 декабря 2025 14:57Транспортная прокуратура следит за задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода
28 декабря 2025 14:15Три борта задерживают вылет в нижегородском аэропорту из-за угрозы беспилотников
Общество

Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря

29 декабря 2025 09:17 Общество
Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря. По данным портала my-calend.ru, геомагнитная активность достигнет уровня в 5 баллов.

В этот день возможны ухудшения самочувствия: головные боли, перепады настроения, упадок сил и даже депрессия. Медики рекомендуют избегать стрессов и эмоционального перенапряжения, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Наиболее чувствительными к магнитным бурям считаются люди с проблемами сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, а также пожилые, беременные женщины и маленькие дети. Особую осторожность следует проявить тем, кто страдает от гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, около 70% случаев гипертонических кризов, инфарктов и инсультов происходят именно в период магнитных бурь.

Магнитные колебания сохранятся и в последующие дни — 1, 2 и 3 января ожидается умеренная геомагнитная активность на уровне 3 баллов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в январе в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Магнитные бури Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
28 декабря 2025 18:30Спутник ННГУ "Лобачевский" успешно запустили в открытый космос
15 декабря 2025 11:39Опубликован снимок зимнего Нижнего Новгорода из космоса
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных