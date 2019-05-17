Центральный банк открыл свои двери нижегородцам в день 106-летия Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации открыло свои двери нижегородцам в день своего 106-летия 17 мая 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший экскурсию.

"Каждый год в день рождения нашего здания мы открываем свои двери для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Мы стараемся не только знакомить людей с историческим наследием,но и говорить с ними о мошенничестве на финансовом рынке, признаках подлинности денег и других темах по финансовой грамотности", - сказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Экскурсовод рассказала об истории банка и истории денег:

В 2018 году на одной из росписей под облаками обнаружилось звездное небо

Здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Владимира Покровского в неорусском стиле. Архитектор старался создать ощущение древнерусского терема.

В "царской комнате" (ранее "ожидальня") находится самое большое панно большая в этом здании. На ней изображены события 1613 года – избрание на престол Михаила Федоровича Романова в Ипатьевском монастыре в Костроме. Это авторская копия гравюры из летописи 17 века.

(роспись братьев Пашковых)

Роспись принадлежит кисти братьев Пашковых. В советский период эти росписи восстанавливали Мартынов и Шарков. Они использовали оливковый и кирпичный цвета. Когда современными реставраторами был снят слой советской краски, были обнаружены оригинальные глубокие цвета как на иконах и подпись.

Тогда же были найдены подлинные трафареты, по которым работали Пашковы. И под синим небом над Нижним Новгородом на одной из росписей обнаружилось звездное небо.

(роспись братьев Пашковых)

"Самый известный фальшивомонетчик – Наполеон"

В настоящее время в банке размещена выставка, посвященная памятной дате – 250 лет первым русским бумажным деньгам. Гости банка могли увидеть там копию медного килограммового рубля 19 века. Монета в то время чеканилась по весовой норме 16 рублей из пуда (пуд = примерно 16 кг).

Бумажные деньги появились при Екатерине II. Копии ассигнаций того времени представлены на выставке. Есть на выставке и наполеоновская подделка. Захватывая очередное государство, Наполеон имел с собой запас фальшивых денег этой страны для расчетов с местным населением. Известно, что французский гравер плохо знал русский язык, поэтому написал "хоЛячая монета", вместо "хоДячая".

(медный рубль)

(копии бумажных ассигнаций)

Для росписей выбирались традиционные для русской культуры сюжеты. Это астрологические знаки, лики солнца и луны, времена года. Только одна роспись тематически связана с банком. Это изображение четырех фигур, которые символизируют металлы, из которых чеканились монеты: медь, серебро, золото и платина.

Росписи никогда не реставрировались и сохранились без изменений

Самое большое помещение Центрального банка – главный операционный зал, которым он является до сих пор. Площадь помещения – 800 кв. м. Для этого зала была разработана специальная конструкция сводчатого потолка. Стальная сетка покрывалась специальным составом, и по ней минеральными красками наносились росписи по эскизам Ивана Билибина.

Фресковая роспись этого зала посвящалась избранию царя Михаила Федоровича Романова, богатству России, подвигу Нижегородского ополчения начала 17 века и выдающейся роли нижегородцев в истории страны.

(росписи в операционном зале)

Росписи никогда не реставрировались и сохранились без изменений. Еще более величественным потолок делают люстры весом более полутонны, изготовленные в Санкт-Петербургском арматурно-электрическом обществе.

(часы в операционном зале)

(макет башни с часами у банка)

На протяжении дня открытых дверей для нижегородцев работала фотозона и проходили небольшие викторины. В заключение экскурсии ранее зарегистрировавшимся гостям предлагали посетить занятия по финансовой грамотности.