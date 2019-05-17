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Экономика

Куриные яйца, сахар и белокочанная капуста подешевели в Нижегородской области

19 мая 2019 12:26  [254] Экономика

Куриные яйца, сахар и белокочанная капуста подешевели в Нижегородской области.

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 6 по 13 мая 2019 года в регионе на 1,5% снизилась средняя цена на куриные яйца (с 57,5 до 56,6 рублей за десяток), на 0,7% подешевел сахар (с 41,06 до 40,8 рублей за кг), на 1% снизилась цена на белокочанную капусту (с 63,06 до 62,4 за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 6 мая в области снизились средние цены на рыбу, вермишель и соль.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году.

В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 млн рублей. Это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 сельскохозяйственному кооперативу. В 2019 году финансирование поддержки фермерства по этим программам увеличено почти на 10 млн рублей.

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