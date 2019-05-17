"Важно, чтобы жители Нижнего Новгорода и области не оставались равнодушными", - Татьяна Скоробогатова Политика

"Важно, чтобы жители Нижнего Новгорода и области не оставались равнодушными", - Татьяна Скоробогатова.

"Если зовут на субботники - приходите и участвуйте, если призывают выдвигать инициативы - представляйте их, чтобы органы власти слышали позицию людей", - заявила участница предварительного голосования "Единой России" по довыборам в Думу Нижнего Новгорода, председатель Молодежного парламента при областном Заксобрании Татьяна Скоробогатова в

ходе вторых дебатов 19 мая.

Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

"Мы с ребятами из Молодежного парламента благоустраивали парки, устанавливали детские площадки и высаживали деревья. Сейчас активно работаем в рамках партийного проекта "Формирование комфортной городской среды". Наверное, большинство из нас немало времени проводит в парках и дворах. И от того, насколько нам там комфортно, зависит наши настроение и

работоспособность", - заявила Татьяна Скоробогатова.

По мнению участницы дебатов, любая дворовая территория и абсолютно каждый парк должны быть в первую очередь безопасными, комфортными и разнообразными. Здесь председатель Молодежного парламента вспомнила парк "Дубки" в Ленинском районе, который благоустраивается в рамках партийного проекта с 2018 года.

"В прошлом году там заменили освещение, установили памятник Максиму Горькому и выполнили другие работы. Но мы общались с жителями по поводу качества работ, и, к сожалению, не все получилось так, как бы нам хотелось. Проблемы есть", - сказала Татьяна Скоробогатова.

Она напомнила, что четыре года назад стала инициатором и одним из разработчиков проекта закона об общественном контроле в Нижегородской области. Это был первый законопроект, выдвинутый не депутатами, а жителями. И его приняли.

"Потому что контроль нужен везде: как при ремонте собственного жилья, так и при благоустройстве парков и дворов. А сейчас появится персональная ответственность со стороны жителей - будут общественные контролеры, следящие за каждым объектом благоустройства. Я считаю, что нет ничего лучше персональной ответственности, потому как мы выходим с инициативами, предлагаем проекты и хотим, чтобы все они были воплощены в жизнь. Но иногда

из-за недобросовестных подрядчиков или исполнителей происходят нарушения. Такого быть не должно! Тем более что в 2019 году в Ленинском районе предполагается сделать работы по благоустройству более 20 дворовых территорий многоквартирных домов, реализовать вторую очередь благоустройства парка "Дубки"", - сказала Татьяна Скоробогатова.

"Хочу отметить, насколько важна обратная связь. Жители должны прямо говорить: "Нет, нам не нравится, что здесь сделали вот так". В таком случае начнется работа с подрядчиком, органами исполнительной власти. Здесь и депутатский корпус подключится", - отметила участница дебатов.