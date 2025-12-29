Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе Политика

Фото: kremlin.ru

Умение эффективно взаимодействовать с другими становится важнейшим фактором успеха в профессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвящённом вопросам подготовки кадров для экономики страны.

В ходе обсуждения глава государства подчеркнул, что способность к командной работе сегодня выходит на первый план среди профессиональных навыков. По его словам, это качество уже нельзя считать дополнительным — оно превращается в необходимое условие для конкурентоспособности специалиста на рынке труда.

В качестве примера Путин привёл обновлённый формат конкурса управленцев "Лидеры России". Президент отметил, что в новом сезоне участники подают заявки не индивидуально, а в составе команд единомышленников. По его словам, именно способность действовать слаженно и эффективно в группе будет одним из главных критериев оценки конкурсантов.

Напомним, что "Лидеры России" — это флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый с 2017 года по инициативе Владимира Путина. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных управленцев, обладающих высоким лидерским потенциалом и готовых работать на благо страны.