Марат Фатхуллин покидает пост главы департамента цифровой трансформации Политика

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Марат Фатхуллин уходит с поста главы департамента цифровой трансформации Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Чиновник отметил, что возьмет небольшую паузу, после которой рассчитывает снова заняться созиданием.

На муниципальную службу Фатхуллин поступил в январе 2019 года. Сначала он занимал должность замначальника управления информационно-технического обеспечения и связи. С августа того же года приступил к обязанностям начальника управления развития IT администрации города (с 1 декабря 2020-го – департамент цифровой трансформации).

Политический журналист Андрей Вовк предположил, что и.о. главы департамента после ухода Фатхуллина станет его зам Андрей Столяров.

Ранее сообщалось, что обвиняемый во взятке Сергей Егоров покинул пост вице-мэра Нижнего Новгорода.