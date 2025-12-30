Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом Политика

Иван Уланов, ранее занимавший пост главы Кстовского муниципального округа, назначен руководителем Кстовского района, который теперь входит в состав Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на пресс-конференции 30 декабря. На мероприятии присутствует главный редактор НИА "Нижний Новгород".

Решение связано с административной реформой, в рамках которой Кстовский округ официально стал частью Нижнего Новгорода. При этом руководители остальных восьми районов города сохранят свои должности, и их переназначение не планируется.

Шалабаев подчеркнул, что кадровые решения не являются окончательными и могут быть пересмотрены в будущем в зависимости от эффективности работы руководителей.

"Но кадровая политика — это такая история, вы же понимаете. То есть нельзя сказать, что это назначение навсегда. Ротация всегда возможна в зависимости от результата, который руководитель соответствующий дает на своем посту", — отметил мэр.

Он также добавил, что в дальнейшем возможна оптимизация структуры объединённой администрации. Так, часть мэрии может остаться в Кстове, чтобы оперативно решать вопросы на местах.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода вырос после объединения с Кстовом.