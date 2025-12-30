Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
30 декабря 2025 11:48Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом
29 декабря 2025 10:28Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе
26 декабря 2025 17:05Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области
26 декабря 2025 16:39Эксперт-мониторинг событий с 19 по 26 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
25 декабря 2025 17:58Андрей Самсонов: "В 2025 году был задан вектор развития Нижнего Новгорода"
25 декабря 2025 17:50Нижегородские эксперты подвели итоги 2025 года
23 декабря 2025 16:59Глеб Никитин предложил пересмотреть принципы распределения депутатского фонда
23 декабря 2025 16:16Мишустин рассказал, как выполняются поручения президента после прямой линии
23 декабря 2025 15:39Первую медаль "За поддержку СВО" вручили вдове нижегородского депутата
23 декабря 2025 12:06Более 23 000 обращений поступило в общественные приемные "Единой России" в 2025 году
Политика

Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом

30 декабря 2025 11:48 Политика
Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом

Иван Уланов, ранее занимавший пост главы Кстовского муниципального округа, назначен руководителем Кстовского района, который теперь входит в состав Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на пресс-конференции 30 декабря. На мероприятии присутствует главный редактор НИА "Нижний Новгород".

Решение связано с административной реформой, в рамках которой Кстовский округ официально стал частью Нижнего Новгорода. При этом руководители остальных восьми районов города сохранят свои должности, и их переназначение не планируется.

Шалабаев подчеркнул, что кадровые решения не являются окончательными и могут быть пересмотрены в будущем в зависимости от эффективности работы руководителей.

"Но кадровая политика — это такая история, вы же понимаете. То есть нельзя сказать, что это назначение навсегда. Ротация всегда возможна в зависимости от результата, который руководитель соответствующий дает на своем посту", — отметил мэр.

Он также добавил, что в дальнейшем возможна оптимизация структуры объединённой администрации. Так, часть мэрии может остаться в Кстове, чтобы оперативно решать вопросы на местах.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода вырос после объединения с Кстовом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иван Уланов Кстовский район Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 19:11Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода
09 декабря 2025 14:43Администрацию Кстовского района учредили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных