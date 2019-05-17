Группа "Открытие" I квартале получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли Бизнес

Группа "Открытие" I квартале 2019 года получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба группы.

В пресс-службе пояснили, что 1 января 2019 года группа "Открытие" завершила юридическую процедуру присоединения ПАО "БИНБАНК" и АО "БИНБИНК Диджитал" к ПАО Банк "ФК Открытие". Положительный эффект от интеграции стал заметен уже по итогам I квартала 2019 года.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" по состоянию на 31 марта 2019 года увеличились на 19,6% - до 2 630,2 млрд рублей.

Кредитный портфель увеличился на 37,7% - до 720 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц показал рост на 35,6% - до 523,6 млрд рублей, розничный кредитный портфель лиц вырос на 43,8% - до 196,4 млрд рублей.

Операционный доход по итогам I квартала достиг 41 млрд рублей и вырос на треть по сравнению с IV кварталом 2018 года.

Чистый процентный доход по итогам I квартала 2019 года составил 16 млрд рублей, что на 24,2% выше по сравнению с IV кварталом 2018 года (12,9 млрд рублей). При этом процентный доход Группы увеличился в I квартале 2019 года на 42,6% - до 35,1 млрд рублей по сравнению с IV кварталом 2018 года (24,6 млрд рублей).

Чистый торговый доход группы составил 9,1 млрд рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель по итогам IV квартала 2018 года (2,5 млрд рублей).

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) по состоянию на 31 марта 2019 года составил 15,1% по сравнению с 13,1% на конец 2018 года.

Основными источниками дохода группы в I квартале 2019 года стали чистый процентный доход, чистый торговый доход, чистый комиссионный доход и результаты пенсионной и страховой деятельности.

С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте банка.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" - системообразующий банк. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта".

Банку присвоен рейтинг российских агентств АКРА ("А+(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международного агентства Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.