Нижегородские предприятия приглашаются к участию в премии "Экспортер года. Сделано в России" Экономика

Представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию во всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». Конкурс проводится Российским экспортным центром (РЭЦ) совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона и Центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

С 2026 года премия объединена с национальной программой продвижения «Сделано в России». Наличие сертификата «Сделано в России» (РЭЦ) является приоритетным критерием оценки и преимуществом участника.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что изменения направлены на совершенствование системы поддержки несырьевого неэнергетического экспорта и повышение узнаваемости российских компаний на внешних рынках.

«Объединение конкурса с национальным брендом «Сделано в России» позволяет фокусироваться на качественных характеристиках продуктов. Включение в обновленную линейку основных номинаций информационных технологий, креативных индустрий (мода, кино, анимация, красота), а также туристической отрасли позволят показать результаты формирования нового экспортного потенциала регионов, через новую продукцию. Сегодня это именно те сектора экономики, где успех определяет не размер капитализации компании, а уникальность ее бизнес-идеи. Такой подход – это возможность по достоинству отметить достижения тех российских экспортеров, которые сегодня, наравне с крупными предприятиями, вносят значительный вклад в достижение обозначенной Президентом России национальной цели по увеличению объема несырьевого экспорта», – отметил Максим Решетников.

В перечне основных номинаций премии сохранены ключевые экспортные сектора экономики. Победители будут определены в следующих номинациях: «Экспортер года. Промышленность», «Экспортер года. Агропромышленный комплекс». Введены новые номинации: «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма».

«Нижегородская область торгует с почти 100 странами мира. Регион уверенно зарекомендовал себя в качестве площадки международной кооперации и деловой активности федерального масштаба. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших в России транспортно-логистическим центром на пересечении трасс Запад-Восток и Север-Юг, со стабильным грузопотоком, в том числе и за рубеж. Наши предприятия поставляют в другие страны оборудование, пластмассу и изделия из нее, фармацевтическую продукцию и многое другое. Участие в премии - это возможность для региональных компаний продемонстрировать свои компетенции на федеральном уровне и подтвердить высокий уровень качества продукции», - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

В дополнительных номинациях появились новые категории, которые отмечают качественный прорыв на внешние рынки. Введена номинация «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» и «Маркетинговый прорыв». К дополнительным номинациям также относятся «Женщина – экспортер года» и «Новая география».

«Расширение перечня номинаций позволит привлечь к участию в премии больше компаний и более полно показать возможности нижегородского бизнеса. Обновленный конкурс фокусируется на предприятиях, работающих в несырьевом экспорте – направлении, которое активно развивается в регионе. Так, в 2025 году объём несырьевого экспорта в Нижегородской области вырос на пять процентов при общем росте экспорта на девять процентов», – подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте: https://www.exportcenter.ru/ awards/. На начальном этапе от экспортера потребуется минимальный пакет документов: достаточно предоставить электронную копию свидетельства ИНН, а для представителей малого и среднего бизнеса — выписку из Единого реестра МСП. Подача заявок открыта до 31 мая 2026 года. Победители будет определены в августе 2026 года.

Напомним, что также до 30 марта открыт приём заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортёр года. Сделано в России». Победители регионального этапа получают дополнительные баллы на федеральном уровне. Подробная информация о региональном этапе конкурса представлена на официальном сайте Центра поддержки экспорта Нижегородской области: https://export-nn.ru/ events/EksporterGoda2025/.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта – развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.