Новая серия встреч по концепции развития парка им. Кулибина пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Новая серия встреч по концепции развития парка им. Кулибина пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Институт Урбанистики.



Первая встреча состоится 23 мая в кафе "Кулибин" (в парке). Во время встречи будет составлено техническое задание на концепцию развития парка. Начало в 18 часов.



Задачи мероприятия:

- обсудить накопленный опыт по проектам и концепциям для парка, в том числе итоговый вариант концепции игровой зоны 2019;

- определить основные проблемы территории, ее ценность и уникальность для города, группы пользователей и их готовность участвовать в развитии парка;

- сформулировать запрос на исследования территории.

Перед встречей организаторы приглашают на ознакомительную прогулку по парку "Живых и мертвых" с лауреатом премии Нижнего Новгорода Викторией Азаровой. Прогулка начнется в 17.00. Сбор — у входа в парк со стороны ТЮЗа.

Предполагаемые этапы работы по созданию концепции парка им.Кулибина:

1. Установочная встреча. Проектирование ТЗ на концепцию развития парка

2. Создание рабочей группы (концсорциума) по разработке комплексной концепции развития парка (май)

3. Исследование территории (проблемы и ресурсы, запрос горожан, идентичность, субъекты и сценарии) через социологию и исследовательские мероприятия (май-июль)

4. Формирование коллективного заказчика (июнь-июль) и операторов территории, проектирование событийного календаря

5. Сборка ТЗ (смысловой, сценарной, экономической составляющих) на архитектурную концепцию (июль-август)

6. Разработка архитектурной концепции (август-октябрь)

7. Презентация итогов работы (октябрь)

Ранее сообщалось, что деревянного кремля и амфитеатра на детской площадке в парке имени Кулибина не будет. Такое решение было принято в ходе третьего, заключительного обсуждения концепции детского игрового комплекса в парке 2 апреля.