Последние новости рубрики Культура и отдых
20 мая 2019 14:08  [186] Новая серия встреч по концепции развития парка им. Кулибина пройдет в Нижнем Новгороде
20 мая 2019 12:49  [154] Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" пройдет в Нижегородской области 25 мая
19 мая 2019 18:26  [289] Спрос на крупные культурные мероприятия в Нижегородской области очень большой, - Глеб Никитин
18 мая 2019 15:51  [324] Государственный Театр оперы и балета Республики Коми приедет в Нижний Новгород с гастролями
18 мая 2019 10:15  [267] Виталий Мутко о реставрации Нижегородского кремля: "Это серьезная концепция"
17 мая 2019 18:27  [242] Уникальный театральный реквизит смогут увидеть посетители акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде
17 мая 2019 12:51  [453] Дворовые кинотеатры возродят в Нижнем Новгороде
16 мая 2019 17:01  [1466] Опубликована полная программа мероприятий акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде
16 мая 2019 15:21  [1408] Татарская аллея появится в Нижнем Новгороде
16 мая 2019 13:42  [631] Дни Нижегородской области в Москве пройдут в 2020 году
Культура и отдых

Новая серия встреч по концепции развития парка им. Кулибина пройдет в Нижнем Новгороде

20 мая 2019 14:08  [186] Культура и отдых

Новая серия встреч по концепции развития парка им. Кулибина пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Институт Урбанистики.

Первая встреча состоится 23 мая в кафе "Кулибин" (в парке). Во время встречи будет составлено техническое задание на концепцию развития парка. Начало в 18 часов.

Задачи мероприятия:

- обсудить накопленный опыт по проектам и концепциям для парка, в том числе итоговый вариант концепции игровой зоны 2019;
- определить основные проблемы территории, ее ценность и уникальность для города, группы пользователей и их готовность участвовать в развитии парка;
- сформулировать запрос на исследования территории.

Перед встречей организаторы приглашают на ознакомительную прогулку по парку "Живых и мертвых" с лауреатом премии Нижнего Новгорода Викторией Азаровой. Прогулка начнется в 17.00. Сбор — у входа в парк со стороны ТЮЗа.

Предполагаемые этапы работы по созданию концепции парка им.Кулибина:

1. Установочная встреча. Проектирование ТЗ на концепцию развития парка
2. Создание рабочей группы (концсорциума) по разработке комплексной концепции развития парка (май)
3. Исследование территории (проблемы и ресурсы, запрос горожан, идентичность, субъекты и сценарии) через социологию и исследовательские мероприятия (май-июль)
4. Формирование коллективного заказчика (июнь-июль) и операторов территории, проектирование событийного календаря
5. Сборка ТЗ (смысловой, сценарной, экономической составляющих) на архитектурную концепцию (июль-август)
6. Разработка архитектурной концепции (август-октябрь)
7. Презентация итогов работы (октябрь)

Ранее сообщалось, что деревянного кремля и амфитеатра на детской площадке в парке имени Кулибина не будет. Такое решение было принято в ходе третьего, заключительного обсуждения концепции детского игрового комплекса в парке 2 апреля.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph