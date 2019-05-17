Овец и коз запретили ввозить из Казахстана в Россию; у животных зарегистрирована оспа

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Россельхознадзор предупреждает о временном ограничении ввоза в Россию продукции животноводства связанной с овцами и козами на территории Республики Казахстан, поскольку там у этих животных зарегистрирована оспа. Об этом сообщает территориальное управление ведомства.
Заболевание зарегистрировано у мелкого рогатого скота 14 мая 2019 года.
Теперь временно запрещается ввозить на территорию РФ с территории Мангистаузской области Казахстана живых овец и коз, а также восприимчивых к указанному заболеванию животных; мясо, полученное от овец и коз, а также молок и другую продукцию и сырье, полученное от убоя этих животных; корма и кормовые добавки, содержащие продукты переработки овец и коз и генетический материал мелкого рогатого скота.
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