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Происшествия

Нижегородец пойдет под суд за попытку задушить гостью, которая не хотела уходить домой

21 мая 2019 10:10  [174] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель села Гагино Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством своей знакомой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следователи полагают, что преступление произошло 14 февраля 2019 года, когда 24-летняя потерпевшая со своей подругой пришла в гости к 37-летнему обвиняемому. Они употребили алкоголь, а позже подругу забрал домой муж.

Хозяин дома попросил потерпевшую также покинуть его жилье, однако она отказалась, сообщив, что "ей некуда идти".

Тогда мужчина взял детскую скакалку, обмотал гостье шею и обещал задушить. Молодая женщина после этого сразу покинула дом и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Угроза убийством" (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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