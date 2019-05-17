"Единая Россия" проведет мониторинг доступности кинотеатров для людей с ограниченными возможностями здоровья Политика

"Единая Россия" проведет мониторинг доступности кинотеатров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Полученные данные обо всех выявленных нарушениях будут направлены в министерство культуры РФ для принятия соответствующих мер.

Активисты партийного проекта "Единая страна – доступная среда" разместят на созданном в рамках партпроекта портале для маломобильных групп населения "Карта доступности" (kartadostupnosti.ru) информацию о кинозалах, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Данные о них будут получены по итогам мониторинга, который пройдет в июне. Об этом сообщил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

"В рамках партпроекта в течение июня мы проведем всероссийский общественно-партийный мониторинг доступности кинотеатров для людей с инвалидностью. Полученная информация будет размещена на нашем портале для маломобильных групп населения "Карта доступности" (kartadostupnosti.ru), который охватывает все регионы страны и является онлайн-гидом для людей с ОВЗ. В настоящее время в России насчитывается более 1900 кинотеатров, поэтому данная информация будет полезна для тех, кто хочет проверить, насколько оборудован тот или иной кинотеатр для людей с инвалидностью", - сказал он.

По словам Терентьева, активисты партпроекта, в первую очередь, проверят, насколько людям с ОВЗ удобно добираться от остановки общественного транспорта до входа в здание, имеются ли парковочные места для тех, кто прибыл на личном автотранспорте. В кинотеатре они оценят, доступна ли билетная касса, есть ли возможность человеку с ослабленным слухом получить информацию о фильмах. "Также предстоит проверить наличие тифлокомментирования и скрытого сурдоперевода. Пути эвакуации в зале должны быть информационно обозначены, чтобы в случае чрезвычайной ситуации человек с инвалидностью мог спастись", - отметил он.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году в целях создания необходимых условий для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь был принят приказ Минкульта России от 27.06.2018 №1017, которым утверждены правила обеспечения доступности кинозалов для инвалидов. Согласно документу, в кинотеатрах необходимо создать все условия для самостоятельного передвижения инвалидов по кинотеатру, в том числе, установить поручни, пандусы, раздвижные двери, создать и поддерживать достаточную для проезда колясок ширину дверных проемов, предусмотреть тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кинозалов должны быть оборудованы специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием.

"Полученные данные обо всех выявленных нарушениях будут обобщены и направлены в Министерство культуры для принятия соответствующих мер реагирования", – резюмировал Терентьев.

Как отметила региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина, формирование доступной среды для маломобильных групп населения остается одной из важнейших проблем, стоящих сегодня.

Координатор проекта сообщила, что пять месяцев назад она вышла с инициативой в администрацию Нижнего Новгорода провести мониторинг доступности всех социально важных объектов города для лиц с инвалидностью, предложив создать комиссии под председательством глав администраций районов города. "Цель комиссий – провести обследование доступной среды и дать рекомендации о доступности каждого общественно-административного объекта своего района", - рассказала Ольга Никитина. Сейчас в мэрии ведутся переговоры на эту тему с общественными организациями, людьми с инвалидностью и сотрудниками администрации.

"Считаю, что обследование доступности кинотеатров – это начало глобального мониторинга доступности городской среды. Михаил Борисович Терентьев дал "дорожную карту", на какой элемент доступности для колясочников, опорников, инвалидов по зрению, по слуху и ментальности обратить внимание при мониторинге. Эту контрольную форму обследования можно адаптировать и для других культурных и социально важных объектов региона. Будем двигаться в этом направлении дальше", - отметила Ольга Никитина.