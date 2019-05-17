"ЕР" будет добиваться, чтобы госпрограмма комплексного развития села стала национальным проектом Политика

"Партия "Единая Россия" сделает все, чтобы госпрограмма комплексного развития сельских территорий в обозримом будущем приобрела статус национального проекта", - сказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, выступая на открытии форума сельских депутатов партии в Воронеже.

"Предложения, которые сформулируют участники форума, будут донесены до председателя партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. От этих предложений будет зависеть конкретное, предметное насыщение госпрограммы", - добавил он.

"Проведению сегодняшнего форума "Единой России" предшествовало широкое партийное обсуждение. Практически во всех регионах тысячи наших коллег, депутатов сельских поселений, членов партии посвятили этому не одну дискуссию. В первый день съезда партии в декабре 2018 года одна из площадок была посвящена теме устойчивого развития сельских территорий. Напомню, мы договорились, что сделаем все, чтобы программа в обозримом будущем приобрела статус национального проекта", - пояснил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в рамках этой программы каждый житель должен увидеть улучшение жизни в конкретном населенном пункте. "Госпрограмма комплексного развития сельских территорий – это не только про АПК, а про улучшение качества жизни людей на селе", - подчеркнул секретарь генсовета партии.

Турчак отметил также, что по завершению форума пройдет правительственная комиссия, посвященная нашей основной тематике. "Мы с коллегами примем в ней участие и донесем до членов правительственной комиссии позицию и предложения нашего форума", - отметил он.

Напомним, в Воронеже проходит форум сельских депутатов партии "Единая Россия".

Участники форума обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы "Развитие сельских территорий", подготовленный министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий принимают более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, будут представлены Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.