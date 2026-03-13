Более 95% потребителей Автозаводской ТЭЦ получили экономию по итогам отопительного сезона

Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Общество

13 марта 2026 17:00 Общество
Автозаводская ТЭЦ подвела итоги расчета отопления за прошедший 2025 год. Результаты ежегодной корректировки платы за отопление жители увидят в квитанциях за март 2026 года.
 
По результатам расчетов, почти 95% потребителей — жильцы 933 многоквартирных домов, получающих тепло от Автозаводской ТЭЦ, смогли сэкономить суммарно более 140 миллионов рублей.

Снижение расходов произошло благодаря уменьшению реального объема потребленного тепла, которое фиксировалось общими домовыми счетчиками. В минувшем отопительном сезоне погодные условия оказались теплее обычного, что позволило снизить затраты на обогрев квартир.
 
Жильцам 97 домов, где общедомовые приборы учета тепла были неисправны и расчет велся по установленным нормативам, сумма доначисления в среднем составит 930 рублей на один лицевой счет.
 
Тем, кому начислена доплата, предоставлена возможность оформления рассрочки платежа до конца года. Для этого нужно обратиться в «Волгаэнергосбыт» любым удобным способом:

• позвонить оператору контакт-центра по телефону: 243-04-14, ежедневно с 8:00 до 17:00 часов;
• или посетить клиентский офис по адресу: проспект Ильича, дом №5;
• или оставить заявление онлайн на сайте компании «Волгаэнергосбыт» (www.volgaenergo.ru) или через мобильное приложение «Волгаэнергосбыт».
 
Проверить правильность произведенных расчетов можно самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, размещенной на официальном ресурсе компании «Волгаэнергосбыт» (www.volgaenergo.ru).

Теги:
Отопительный сезон Эн+
