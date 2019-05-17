Последние новости рубрики Политика
21 мая 2019 17:55  [152] "Любой пациент имеет право на посещение его близкими людьми", - Денис Москвин
21 мая 2019 17:05  [118] "Диалог между общественниками и мэром города установлен", - Андрей Нестеренко
21 мая 2019 16:57  [190] "Родительский контроль, инициатором которого стал Владимир Панов, стал лучшей практикой", - Александр Заремба
21 мая 2019 15:28  [102] "ЕР" будет добиваться, чтобы госпрограмма комплексного развития села стала национальным проектом
21 мая 2019 14:22  [131] "Единая Россия" проведет мониторинг доступности кинотеатров для людей с ограниченными возможностями здоровья
21 мая 2019 12:00  [277] Главврача больницы Семашко выберут по конкурсу, пока и.о. назначен Николай Миронов
20 мая 2019 16:21  [184] Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов экоущерба
20 мая 2019 12:07  [328] Формирование комфортной городской среды обсудили на вторых дебатах "Единой России" в Нижнем Новгороде
19 мая 2019 17:19  [344] "Важно, чтобы жители Нижнего Новгорода и области не оставались равнодушными", - Татьяна Скоробогатова
19 мая 2019 17:08  [252] "Сормовский район - особое место в Нижнем Новгороде", - Павел Пашинин
Политика

"Любой пациент имеет право на посещение его близкими людьми", - Денис Москвин

21 мая 2019 17:55  [152] Политика

Депутаты Госдумы РФ сегодня в третьем чтении приняли изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" о возможности навещать родственников в реанимации во исполнение поручений президента. Депутат государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин считает, что это очень важный закон, которого многие давно ждали.

"Сейчас родственники больного, находящегося в реанимационном отделении, фактически зависят от доброй воли администрации больничного учреждения. Именно она принимает решение о допуске к пациенту. При этом мы понимаем, в каком состоянии находится семья в случае тяжелых, а зачастую трагических моментов, от которых никто не застрахован, и отказ от встречи с близким человеком лишь усугубляет ситуацию. Во многих больницах, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, вообще установили строгий запрет на посещение. Вплоть до запрета на посещение детей собственными родителями, что, в общем-то, является нарушением права ребенка на неразлучение с матерью", - прокомментировал ситуацию он.

"Мое глубокое убеждение – любой пациент имеет право на посещение его близкими людьми. А реанимация зачастую становится тем местом, где присутствие родных и близких для больного человека особенно важно и необходимо. Теперь этим законом мы решили данную проблему. После вступления закона в силу, медицинское учреждение будет обязано предоставить родственникам, иным членам семьи или законным представителям пациента право его посещения на своей территории. Минздрав РФ, в свою очередь, должен разработать порядок доступа в реанимационное отделение", - резюмировал он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph