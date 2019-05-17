"Любой пациент имеет право на посещение его близкими людьми", - Денис Москвин Политика

Депутаты Госдумы РФ сегодня в третьем чтении приняли изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" о возможности навещать родственников в реанимации во исполнение поручений президента. Депутат государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин считает, что это очень важный закон, которого многие давно ждали.

"Сейчас родственники больного, находящегося в реанимационном отделении, фактически зависят от доброй воли администрации больничного учреждения. Именно она принимает решение о допуске к пациенту. При этом мы понимаем, в каком состоянии находится семья в случае тяжелых, а зачастую трагических моментов, от которых никто не застрахован, и отказ от встречи с близким человеком лишь усугубляет ситуацию. Во многих больницах, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, вообще установили строгий запрет на посещение. Вплоть до запрета на посещение детей собственными родителями, что, в общем-то, является нарушением права ребенка на неразлучение с матерью", - прокомментировал ситуацию он.



"Мое глубокое убеждение – любой пациент имеет право на посещение его близкими людьми. А реанимация зачастую становится тем местом, где присутствие родных и близких для больного человека особенно важно и необходимо. Теперь этим законом мы решили данную проблему. После вступления закона в силу, медицинское учреждение будет обязано предоставить родственникам, иным членам семьи или законным представителям пациента право его посещения на своей территории. Минздрав РФ, в свою очередь, должен разработать порядок доступа в реанимационное отделение", - резюмировал он.