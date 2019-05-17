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Общество

ЛУКОЙЛ оказал благотворительную помощь при организации фестиваля "Радость в творчестве" в Кстове

21 мая 2019 19:12  [90] Общество

ЛУКОЙЛ оказал благотворительную помощь при организации фестиваля "Радость в творчестве" в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Семейный фестиваль прошел 18 мая на базе дворца детского-юношеского творчества в городе Кстово. Он проводится для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. В мероприятии приняли участие 40 семей.

Компания "ЛУКОЙЛ" оказала благотворительную помощь в организации фестиваля. От лица заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антона Гребня всем участникам фестиваля были вручены памятные сувениры и подарки.

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