ЛУКОЙЛ оказал благотворительную помощь при организации фестиваля "Радость в творчестве" в Кстове Общество

ЛУКОЙЛ оказал благотворительную помощь при организации фестиваля "Радость в творчестве" в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Семейный фестиваль прошел 18 мая на базе дворца детского-юношеского творчества в городе Кстово. Он проводится для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. В мероприятии приняли участие 40 семей.

Компания "ЛУКОЙЛ" оказала благотворительную помощь в организации фестиваля. От лица заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антона Гребня всем участникам фестиваля были вручены памятные сувениры и подарки.