В День защитника Отечества стартовала регистрация на третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" Общество

Фото: министерство молодёжной политики Нижегородской области

Объявлена регистрация на участие в военно‑патриотической игре «Зарница 2.0». Торжественный старт проекту 23 февраля 2026 года в Музее Победы дали Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев», наставники, участники и победители прошлых сезонов игры.

«Игра сочетает современные цифровые технологии и системную работу по патриотическому воспитанию. Участники получают практические навыки - от управления БПЛА и оказания первой помощи до основ тактики и кибербезопасности. Особое внимание - командной работе, дисциплине и личной ответственности. Уверен, новый сезон объединит еще больше участников, которые готовы расти, развиваться и вносить вклад в будущее своей страны!» - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2025 году участниками игры стали более 3,1 млн человек со всей страны. От Нижегородской области заявки направили почти 76 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Дивизионный этап объединил 185 отрядов — 2 000 участников из 50 муниципальных округов региона и восьми районов Нижнего Новгорода. По итогам соревнований 24 лучших отряда получили право участвовать в региональном финале. А на всероссийском этапе отряд «Зарничник 1» из Сосновской средней школы №1 впервые стал победителем.

«В этом сезоне игра станет ещё более технологичной и интерактивной: приготовлены новые вызовы как в испытаниях, так и в составах отрядов, чтобы вызвать интерес даже у опытных зарничников. Каждый участник сможет продемонстрировать свои лучшие спортивные, командные и тактические навыки, чтобы примерить на себя роль героев, которые стоят на страже нашей Родины», — отметил заместитель министра молодёжной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

В ходе участия в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» ребята со всей России под руководством опытных наставников учатся стратегически мыслить и преодолевать трудности. На протяжении всего проекта они получают полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями. Неслучайно девиз игры - «Здесь рождается характер».

«Зарница 2.0 — игра, в которой формируются навыки работы в команде, возможность развиваться индивидуально и вместе со своей командой при поддержке наставника. Смекалка, знания, упорство, целеустремлённость, выносливость, поддержка и максимальная включенность потребуется от каждого участника игры. Уверены, что наши команды покажут отличные результаты, а для кого-то это станет первым шагом к достижению множества целей. Желаю всем участникам игры максимального погружения и отличных результатов», — сказал председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Особое внимание в ходе проведения игры уделяется наставникам, среди которых - Герои СВО, ветераны боевых действий, педагоги и члены военно-патриотических клубов.

«Хочется пожелать участникам военно‑патриотической игры «Зарница 2.0» идти вперёд с мыслью о тех, кто сейчас хранит наше спокойствие. Помните, что всегда нужно «быть, а не казаться». Патриотизм нельзя развивать. Любовь к Родине — это личный пример. «Зарница» это подтверждает. Будьте достойны! Сегодня вы — история страны, история нижегородского края», — отметил ветеран боевых действий, победитель Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» Дмитрий Пырков.

К участию приглашаются отряды из 10 человек и одного наставника. Путь участника будет состоять из следующих шагов: отборочный этап — формирование отряда внутри школ и профессиональных образовательных организаций; муниципальный этап — формирование отряда специальной возрастной категории опционально, зональный этап — обязателен для регионов с 15 и более муниципальными образованиями, далее - региональный этап, окружной этап, окружные сборы. Состязания отборочных этапов будут как отрядными, так и индивидуальными.

«Зарничное движение в Нижегородской области всегда было развито очень хорошо, и наши юные земляки по праву были в лидерах ещё со времён Советского Союза. Эти традиции очень крепки, и свидетельством тому служат победные места на протяжении последних пяти лет на различных уровнях - от Приволжского федерального округа до Всероссийского. Очень надеюсь, что мы не сдадим свои позиции, а зарничное движение в новом формате Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» станет в нашей области доступным и массовым благодаря общим усилиям всех заинтересованных и неравнодушных людей при поддержке органов власти и в тесном взаимодействии «ЮНАРМИИ» и «Движения первых», - сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Нижегородской области Айдар Ризатдинов

В преддверии старта регистрации, 22 февраля, филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр», запустил на нижегородской телебашне — самом высоком инженерном сооружении города - праздничную иллюминацию. Основной темой видеосценария стала официальная символика игры. На гранях телебашни, окрашенных в оттенки зелёного, появился графический паттерн, напоминающий перфорацию маскировочной сетки. Периодически его сменяла ярко-красная световая заливка с абстрактными геометрическими элементами, отсылающими к игровой стилистике.

Организаторами игры выступают Движение Первых и ВВПОД «Юнармия» при поддержке министерства молодёжной политики Нижегородской области и министерства образования Нижегородской области.

Воспитание молодого поколения, в том числе благодаря подобным соревнованиям, – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в нашей стране с 2025 года. Напомним, что России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.