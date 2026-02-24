187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за последний неполный месяц зимы выпало 187% от месячной нормы осадков. С начала сезона с городских улиц уже вывезли более 1,5 млн кубометров снега, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В мэрии отметили, что дорожники работают практически без остановки. На утро 24 февраля из города убрали 1 млн 516 тысяч кубометров снега. Основные магистрали, по которым ходит общественный транспорт и где самый плотный трафик, в основном уже очищены до асфальта. Сейчас техника перебралась на второстепенные дороги, тротуары, остановки и лестницы.

Городские службы также помогают региональному оператору по вывозу мусора и управляющим компаниям, расчищая подъезды к контейнерным площадкам с использованием спецтехники. По прогнозам синоптиков, снегопады сохранятся до конца февраля, поэтому работы продолжатся. Одновременно специалисты готовятся к потеплению и возможным локальным подтоплениям из-за аномального объема снега.



С начала зимы в Нижнем Новгороде выпало более 230 миллиметров осадков. Это максимальный показатель за 146 лет метеонаблюдений.

Ранее сообщалось, что 3,7 млн рублей штрафов выписали нижегородским ДУКам и ТСЖ за плохую очистку крыш.