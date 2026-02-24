Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 17:52
Нижегородцам напомнили о важности регулярной диспансеризации
24 февраля 2026 17:40
В День защитника Отечества стартовала регистрация на третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0"
24 февраля 2026 17:30
187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале
24 февраля 2026 16:48
Бесплатных адвокатов в Нижегородской области становится все меньше
24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"
24 февраля 2026 16:17
Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
24 февраля 2026 15:41
Две нижегородские школы и пять детсадов закрыли на карантин из‑за ОРВИ
24 февраля 2026 15:34
Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны
24 февраля 2026 15:01
Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы
Общество

187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале

24 февраля 2026 17:30 Общество
187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за последний неполный месяц зимы выпало 187% от месячной нормы осадков. С начала сезона с городских улиц уже вывезли более 1,5 млн кубометров снега, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В мэрии отметили, что дорожники работают практически без остановки. На утро 24 февраля из города убрали 1 млн 516 тысяч кубометров снега. Основные магистрали, по которым ходит общественный транспорт и где самый плотный трафик, в основном уже очищены до асфальта. Сейчас техника перебралась на второстепенные дороги, тротуары, остановки и лестницы.

Городские службы также помогают региональному оператору по вывозу мусора и управляющим компаниям, расчищая подъезды к контейнерным площадкам с использованием спецтехники. По прогнозам синоптиков, снегопады сохранятся до конца февраля, поэтому работы продолжатся. Одновременно специалисты готовятся к потеплению и возможным локальным подтоплениям из-за аномального объема снега.

С начала зимы в Нижнем Новгороде выпало более 230 миллиметров осадков. Это максимальный показатель за 146 лет метеонаблюдений.

Ранее сообщалось, что 3,7 млн рублей штрафов выписали нижегородским ДУКам и ТСЖ за плохую очистку крыш.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
Поделиться:
Новости по теме
23 февраля 2026 10:06
Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде до конца недели
20 февраля 2026 15:11
Почти 1,5 млн кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 14:48
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных