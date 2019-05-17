Заработная плата в Нижнем Новгороде выросла почти на 4% за 2018 год

Заработная плата в Нижнем Новгороде выросла почти на 4%. Об этом сообщил глава города Владимир Панов, представляя отчёт о результатах своей деятельности и деятельности администрации Нижнего Новгорода на заседании Гордумы 22 мая 2019 года.
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях города составила 45,8 тысяч рублей, что на 7,4% больше, чем в 2017 году.
Реальная заработная платы, по словам Владимира Панова, выросла на 3,6%.
Самыми высокооплачиваемыми сферами деятельности на территории города по итогам года стали научная и техническая деятельность (средняя заработная плата - 77 тысяч рублей) и деятельность в области информации и связи (64 тысячи рублей).
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