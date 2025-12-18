Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2025 09:15Захар Прилепин получил премию Юлиана Семенова
18 декабря 2025 09:00В две крупнейшие клиники Нижегородской области поступили новые реанимобили
18 декабря 2025 07:00Более 1 млн рублей получат нижегородские врачи за онконастороженность
17 декабря 2025 22:09Многодетная мама нашла работу благодаря поддержке Нижегородского кадрового центра
17 декабря 2025 20:00Парковку запретят на улице Александровская слобода в Нижнем Новгороде с 7 января
17 декабря 2025 19:35Как продвигается строительство метро в Сормовском районе
17 декабря 2025 17:48Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде
17 декабря 2025 17:33Чайковский и Вивальди звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков
17 декабря 2025 17:20Перевозчика нашли на нижегородский маршрут №83
17 декабря 2025 16:51Благодаря компании Эн+ в Нижнем Новгороде открылось креативное пространство для молодежи
Общество

В две крупнейшие клиники Нижегородской области поступили новые реанимобили

18 декабря 2025 09:00 Общество
В две крупнейшие клиники Нижегородской области поступили новые реанимобили

Фото: минздрав Нижегородской области

На закупку трех специализированных автомобилей для Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) направили более 22 млн рублей из областного бюджета.

Крупнейшие медучреждения региона получили новые реанимобили, которые будут задействованы в работе отделений экстренной консультативной скорой медицинской помощи. Спецтранспорт предназначен для оперативной помощи пациентам и перевозки тяжелых больных, когда жизненно важно начать интенсивную терапию еще до прибытия в стационар.

В облминздраве уточнили, что взрослый стационар (НОКБ) получил две машины, а ведущий детский стационар региона (НОДКБ) одну. Поставка стала частью планового обновления автопарка экстренных служб. Все три автомобиля относятся к классу "С", на их приобретение направили свыше 22 млн рублей из средств областного бюджета.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова сообщила, что новые реанимобили оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. В комплектацию входят дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, система подачи медицинских газов, кислородный ингалятор и другая аппаратура. По словам министра, такое оснащение позволяет врачам проводить реанимационные мероприятия и интенсивную терапию прямо во время транспортировки пациента в медицинское учреждение.

Галина Михайлова также отметила, что по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе последовательно обновляется автопарк скорой помощи. Так, в апреле текущего года 29 медорганизаций получили 30 новых автомобилей. Всего же за последние годы службе скорой помощи поставили 200 машин: 52 — в 2022 году, 62 — в 2023 году, 53 — в 2024 году и 33 — с начала 2025 года.

Министр подчеркнула, что качественный и хорошо оснащенный транспорт напрямую влияет на уровень оказания экстренной и неотложной помощи. По сути, современные реанимобили, приобретенные для больниц, представляют собой выездные реанимационные отделения: с таким оборудованием медики могут работать на месте происшествия и в пути практически с той же эффективностью, что и в условиях стационара.

Преимущества новых автомобилей уже оценили специалисты. Заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи НОКБ им. Н.А. Семашко Дмитрий Парунов рассказал, что эти машины давно ждали. Он отметил удобную отделку салона и продуманную эргономику: шкафы расположены так, чтобы их было комфортно использовать при длительных перевозках. Также, по его словам, реанимобили укомплектованы всем необходимым для транспортировки пациентов в тяжелом состоянии.

В правительстве региона напомнили, что обновление материально-технической базы медицинских организаций, включая специализированный транспорт, остается одним из ключевых направлений работы по повышению качества медицинской помощи. Эта задача закреплена в новом национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь", который стартовал с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект ориентирован на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году. Он предусматривает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение большего числа квалифицированных специалистов, внедрение новых подходов к профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, а также цифровизацию отрасли.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде межпозвоночные грыжи начали лечить с помощью лазера. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

