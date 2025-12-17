Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 20:00Парковку запретят на улице Александровская слобода в Нижнем Новгороде с 7 января
17 декабря 2025 19:35Как продвигается строительство метро в Сормовском районе
17 декабря 2025 17:48Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде
17 декабря 2025 17:33Чайковский и Вивальди звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков
17 декабря 2025 17:20Перевозчика нашли на нижегородский маршрут №83
17 декабря 2025 16:51Благодаря компании Эн+ в Нижнем Новгороде открылось креативное пространство для молодежи
17 декабря 2025 16:39Отмену налички в нижегородском транспорте перенесли на полгода
17 декабря 2025 16:22100 тысяч детей приняли участие в конкурсе рисунков о раздельном сборе мусора
17 декабря 2025 16:15Экспертиза одобрила коррекцию проекта нижегородского террасного парка
17 декабря 2025 16:00Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка
Общество

Парковку запретят на улице Александровская слобода в Нижнем Новгороде с 7 января

17 декабря 2025 20:00 Общество
Парковку запретят на улице Александровская слобода в Нижнем Новгороде

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде запретят парковку автомобилей на улице Александровская слобода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Нововведения коснутся участка в районе домов № 63А – 73к4 и начнут действовать с 7 января. 

Как отметили в администрации, изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. Машины, оставленные в неположенных местах, будут перемещаться принудительно. Получить информацию о месте нахождения эвакуированного транспорта можно по телефону справочной службы 417-17-07.

Ранее сообщалось, что еще на трех участках в центре Нижнего Новгорода ввели платную парковку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

