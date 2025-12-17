Парковку запретят на улице Александровская слобода в Нижнем Новгороде с 7 января

Фото:
В Нижнем Новгороде запретят парковку автомобилей на улице Александровская слобода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Нововведения коснутся участка в районе домов № 63А – 73к4 и начнут действовать с 7 января.
Как отметили в администрации, изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны действия ограничений. Машины, оставленные в неположенных местах, будут перемещаться принудительно. Получить информацию о месте нахождения эвакуированного транспорта можно по телефону справочной службы 417-17-07.
Ранее сообщалось, что еще на трех участках в центре Нижнего Новгорода ввели платную парковку.
