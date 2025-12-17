Благодаря компании Эн+ в Нижнем Новгороде открылось креативное пространство для молодежи Общество

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

«Бункер мечтателей» - креативное пространство с таким названием открылось на проспекте Кирова. Благодаря победе в грантовом конкурсе Эн+ «Вдохновляй и действуй», волонтеры обновили пространство, в котором проходят встречи Совета молодежи Автозаводского района.

Проект «Бункер мечтателей» (6+) объединил не только корпоративных волонтеров Эн+, но и активную молодежь Нижнего Новгорода, считает автор идеи, инженер Генерации тепла Алёна Рыжова.

«Вместе мы в течение нескольких месяцев ремонтировали помещение. Причем самому юному волонтеру – будущему энергетику Тимуру - всего три года! Общими усилиями мы организовали комфортное пространство для молодежи. «Бункер мечтателей» открыл свои двери для ребят, готовых внести свой вклад в развитие социально-значимых проектов Нижнего Новгорода», - отметила Алёна.

Она готовится к следующему этапу грантового конкурса «Вдохновляй и действуй» ЭН+ с тем, чтобы продолжить работу по расширению функционала креативного пространства «Бункер мечтателей».

«Энергия и стремление сделать окружающее пространство лучше присущи корпоративным волонтерам. Их инициатива встречает понимание и поддержку со стороны как бизнеса, так и государства. Такие активные молодые лидеры определяют будущее и выступают основной движущей силой развития наших предприятий», - поддержал генеральный директор Эн+ Тепло Волга Михаил Ефимов.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин поблагодарил волонтеров Эн+ Тепло Волга и Совет молодежи, и подарил подарок для добрых встреч за совместным чаепитием.

«Благодаря совместной работе активной молодежи, администрации Автозаводского района и компании ЭН+ появилась современная точка притяжения активной, инициативной, творческой молодежи. Рядом находятся вуз, техникумы, школы, поэтому здесь будет кипеть жизнь, ребята будут придумывать идеи для своих сверстников, воплощать в жизнь новые проекты», - уверен глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

«Бункер мечтателей» стал одним из победителей третьего конкурса волонтерских инициатив «Вдохновляй и действуй» компании Эн+, в рамках которого в этом году поддержку получили 17 проектов в восьми городах ответственности компании. Инициативы сотрудников направлены на помощь детям и пожилым людям, развитие культуры, защиту животных и природных территорий. Особое внимание в этом году уделено проектам с долгосрочным эффектом: развитие инклюзивных инициатив, формирование культурных практик, создание инфраструктуры для волонтерской деятельности.