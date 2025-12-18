Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Захар Прилепин получил премию Юлиана Семенова

18 декабря 2025 09:15
Захар Прилепин получил премию Юлиана Семенова

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский писатель и публицист Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики (18+). 

Как сообщает РИА Новости, об этом объявила руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова и дома-музея писателя Ольга Семенова на пресс-конференции в Москве.

По словам Семеновой, репортажи Прилепина уже заняли достойное место в истории русской литературы и журналистики. Она подчеркнула, что писатель глубоко уважает творчество Юлиана Семенова и продолжает работать в самых опасных условиях.

"К сожалению, он не смог присутствовать лично, так как сейчас находится на передовой и продолжает рисковать своей жизнью. Но премию от его имени пришёл получить его сын, Глеб Прилепин. Я горжусь этим", — сказала Семенова.

На церемонии председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев вручил сыну писателя диплом в номинации "Позиция". Этой наградой отмечена политическая публицистика Захара Прилепина, посвящённая русскому миру и хронике событий на Донбассе.

Ранее Захар Прилепин высказался о сроках завершения СВО. Напомним, что писатель минувшей осенью вновь отправился в зону проведения специальной военной операции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Захар Прилепин Премия СВО
