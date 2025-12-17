Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Перевозчика нашли на нижегородский маршрут №83

17 декабря 2025
Перевозчика нашли на нижегородский маршрут №83

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде определили, кто будет обслуживать автобусный маршрут № 83, соединяющий микрорайон Соцгород-2 и деревню Афонино. Победителем конкурса стало ООО "Столица Авто". Других желающих участвовать в торгах не оказалось.

Как сообщили в ЦРТС, сейчас идёт оформление контракта, который будет действовать с 1 января по 31 мая 2026 года.

По условиям соглашения, "Столица Авто" должна задействовать 25 автобусов среднего класса. В будние дни на линию должно выходить не меньше 125 рейсов, а по выходным и праздникам — не менее 85.

Первый автобус по будням будет отправляться в 4:40 утра, последний — в 23:29. В выходные дни движение начнётся чуть позже — с 5:20 утра, а завершится в 23:20.

Стоимость контракта составит около 1,4 млн рублей.

На прошлой неделе компания "Столица Авто" выиграла торги на маршруты № 84, № 104 и № 171.

Ранее сообщалось, что наличная оплата в общественном транспорте Нижнего Новгорода останется до 1 июля 2026 года.

