Депутат ЗС НО Сергей Зуденков поздравил школьников с последним звонком Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков поздравил школьников с последним звонком.

"Когда-то школьный звонок впервые весело и задорно прозвучал для вас, пригласив в увлекательное путешествие по миру знаний. А сегодня он открывает вам дорогу во взрослую жизнь, такую сложную и, вместе с тем, - интересную и захватывающую. Вам предстоят еще годы учебы и работы, умножения своих знаний, приобретения полезных профессиональных и житейских навыков, пока вы не станете настоящими специалистами выбранного вами дела.

Сейчас вы стоите на пороге новых открытий и познаний, устремлены в будущее, и оттого полны радости и оптимизма. Но со временем вы поймете, что школьные годы были одними из лучших в вашей жизни. Желаю вам всегда помнить родную школу, учителей, подаривших вам первые знания, и верных школьных друзей, с которыми вы впервые штурмовали вершины науки.

Счастья вам, успехов в дальнейшей учебе и работе, новых верных друзей! Смело и уверенно идите по жизненному пути, потому что ваше будущее - в ваших руках! – отмечается в поздравлении.