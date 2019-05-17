"Масштабный проект "Здоровое будущее" без городской власти реализовать было бы невозможно", - Николай Карякин Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ректор ПИМУ Николай Карякин прокомментировал эффективность проекта "Здоровое будущее" по итогам работы в 2018 году главы Нижнего Новгорода Владимира Панова в части реализации программы адаптации к школе.

Напомним, совместный проект администрации и приволжского медицинского университета по раннему выявлению проблем психологической адаптации у детей 1-2 классов сейчас работает в 12 городских школах (№ 8, 33, 35, 14, 30, 19, 151, 187, 186, 173, 44 и 47). Для семей и школ участие в проекте бесплатное, финансируют его 50/50 город и область.

"Такой масштабный проект без городской власти реализовать было бы невозможно. Владимир Александрович сразу откликнулся на предложение, и в течение недели мы уже сформировали концепцию проекта, подготовили документы и направили на рассмотрение в администрацию города. Если честно, меня удивила быстрота принятия решения и последующей реализации. Школы были отобраны в середине сентября, тогда же начались занятия с родителями, а с октября уже стартовали скрининги. К концу января первый этап проекта был закончен. В современном мире очень важен такой показатель, как скорость перемен: время, которое проходит между принятием решения и его реализацией. Мой опыт показал, что скорость перемен в Нижнем Новгороде существенно возросла", - резюмировал он.