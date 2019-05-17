Первая лекция проекта "Малый бизнес большого города" прошла в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба банка Ассоциация

Первая лекция в рамках некоммерческого проекта для предпринимателей "Малый бизнес большого города" прошла в Нижнем Новгороде 22 мая 2019 года. Организаторами выступили Общественная палата Нижегородской области, бизнес-школа НИУ ВШЭ и нижегородское региональное отделение "Опоры России".

Заместитель председателя совета Общественной палаты Нижегородской области, председатель правления АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов рассказал о цели проекта.

"Тема квалификации специалистов и владельцев бизнеса получает сегодня особое звучание. Появляются новые технологии, меняются условия работы. Чтобы соответствовать вызовам времени, надо постоянно учиться. Наш проект направлен на то, чтобы расширить кругозор предпринимателей и дать возможность узнать что-то новое, обрести новых бизнес-партнеров и полезные связи", - отметил он.

В рамках проект пройдет 12 лекций, на которых будут затронуты самые важные темы для малого и среднего бизнеса: стратегия, менеджмент, маркетинг, HR, основы финансовой грамотности и многие другие. Лекции будут проходить месяц раз в месяц в течение года. Участие в проекте бесплатное.

"Главная задача проекта - это профессиональный рост нижегородских предпринимателей. Надеемся, что этот год, проведенный с нашими экспертами, будет полезен вам и вашему бизнесу", - подчеркнул Михаил Гапонов.