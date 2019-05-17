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Бизнес

Альфа-Банк предложил стратегию инвестиционного страхования жизни Forward AlfaFix в рублях

23 мая 2019 17:45  [88] Бизнес

Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни Forward AlfaFix "Производство и коммуникации 2.0" в рублях с гарантированным фиксированным доходом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.

"Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать", - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Основными преимуществами программы является: 100% защита капитала; ее срок в 2 года; доходность до 15% годовых в рублях; минимальный взнос - 50 тысяч рублей; страховая защита и юридические привилегии.

Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее о программе можно узнать на сайте банка.

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